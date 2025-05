DEL: Früherer NHL-Coach Peters neuer Trainer in Augsburg

Der langjährige NHL-Trainer Bill Peters wird neuer Chefcoach der Augsburger Panther. Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bekannt. Der Kanadier Peters war in seiner Karriere unter anderem schon als Trainer bei den NHL-Klubs Carolina Hurricanes und Calgary Flames tätig, zudem führte er die kanadische Nationalmannschaft 2016 als Headcoach zu WM-Gold.

Peters habe in seiner Karriere "erfolgreich mit Top-Spielern gearbeitet und dabei auch junge Talente weiterentwickelt", sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell: "Von seiner Expertise werden alle in unserem Klub profitieren". Peters tritt in Augsburg die Nachfolge von Mitchell an. Dieser hatte Augsburg in der vergangenen Saison noch als Trainer zum Klassenerhalt geführt, danach aber angekündigt, sich wieder ausschließlich auf die Arbeit als Sportdirektor zu konzentrieren.

Peters, der zuletzt in der kanadischen Juniorenliga WHL tätig war, ist als Person nicht unumstritten. 2019 waren Rassismusvorwürfe gegen den heute 60-Jährigen aufgekommen, infolge derer er von seinem Amt als Cheftrainer in Calgary zurücktrat. Er habe damals "eine völlig unangemessene Sprache genutzt, die Menschen verletzt hat", sagte Peters: "Das bedauere ich zutiefst."

Auch bei den Panthern habe man sich mit den Vorkommnissen aus dem Jahr 2009 intensiv beschäftigt, betonte Mitchell. Man sei jedoch "zum Entschluss gekommen, dass wir Bill unser Vertrauen aussprechen können". Er wolle, so Peters, in Augsburg künftig "als Vorbild vorangehen und ein für alle sicheres Umfeld schaffen, in dem jeder seine bestmögliche Leistung für unsere Organisation bringen kann."