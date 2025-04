DEL: Grizzlys holen Kanadier Hayhurst

Verstärkung aus Schweden für die Grizzlys Wolfsburg: Von Västeras IK wechselt der kanadische Außenstürmer Jacob Hayhurst zum Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und erhält einen Einjahresvertrag. Das haben die Grizzlys am Mittwoch bekannt.

Västeras war Hayhursts erste Station in Europa, in 51 Hauptrundenspielen kam der Angreifer auf 20 Tore und 26 Vorlagen. Zuvor hatte der 28-Jährige in der American Hockey League (AHL) und der East Coast Hockey League (ECHL) gespielt.

"Wir wollten für diese Position im Sturm einen Spieler, der schnell und giftig ist und den nötigen Torinstinkt besitzt. Jacob bringt all diese Fähigkeiten mit und ist mit 28 Jahren zudem im besten Eishockeyalter", sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. Für den Kader 2025/26 fehlen im Sturm noch zwei Center.