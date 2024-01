DEL: Grizzlys verpflichten NHL-erfahrenen Stürmer

Anzeige

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Peter Mueller verpflichtet. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, teilten die verletzungsgeplagten Niedersachsen am Donnerstag mit. Mueller lief zuletzt beim Spengler Cup in Davos für den HC Ambri-Piotta aus der Schweiz auf. Davor hatte er unter anderem 297 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL absolviert.