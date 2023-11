DEL: Haie mit zweiter Heimpleite in Folge

Anzeige

Nach der zweiten Heimpleite in Folge haben die Kölner Haie den Anschluss an die Spitzengruppe in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Vier Tage nach dem 2:3 gegen die Straubing Tigers verlor der achtmalige deutsche Meister 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) gegen die Grizzlys Wolfsburg und rutschte auf den achten Tabellenplatz ab. Die Niedersachsen kletterten von Rang neun auf fünf.

Jean-Christophe Beaudin (10.), der Ex-Kölner Lucas Dumont (14.), Ryan O'Connor (23.), Andy Miele (47.) und Chris Wilkie (51.) erzielten vor 15.476 Zuschauern die Tore für die extrem effizienten Gäste. Für die Haie traf Gregor MacLeod (25.). Im Schlussdrittel entlud sich der Kölner Frust in einem Faustkampf des Vize-Weltmeisters Moritz Müller mit Miele.