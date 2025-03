DEL: Haie vergeben ersten Matchball zum Halbfinal-Einzug

Die Kölner Haie haben in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale vergeben. Die Rheinländer kassierten im vierten Spiel der Best-of-seven-Serie des Viertelfinals gegen Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven unerwartet deutlich mit 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) die erste Niederlage. Am Mittwoch im fünften Spiel in Bremerhaven bekommt der achtmalige Meister die nächste Chance zur ersten Vorschlussrundenteilnahme seit sechs Jahren.

Der Däne Felix Scheel (47.) sowie das slowenische Duo Ziga Jeglic (54.) und Miha Verlic (60.) machten in Köln im Schlussdrittel die Hoffnungen der zuvor in sieben Pflichtspielen nacheinander siegreichen Hausherren auf einen Durchmarsch ins Semifinale zunichte. Mit dem Rücken zur Wand hatten die Pinguins im Mittelabschnitt durch Tore ihres US-Stürmer Ross Mauerman (24.) sowie des Dänen Christian Wejse (32.) den Erfolg eingeleitet. Zuvor waren die Haie im ersten Drittel nach Treffern des Kanadiers Gregor MacLeod (12.) und des Finnen Juhani Tyrväinen (16.) scheinbar schon auf dem direkten Weg in die Runde der besten Vier.

Als nächster Mannschaft bietet sich Titelverteidiger Eisbären Berlin am Dienstag die Gelegenheit zum Einzug in die Vorschlussrunde. Durch seine 3:1-Führung gegen die Straubing Tigers hat der Hauptstadt-Klub in Spiel fünf seinen ersten Matchball.

In den beiden weiteren Viertelfinals zeichnet sich noch keine Tendenz ab. Im Duell zwischen den Adler Mannheim und dem EHC Red Bull München haben beide Mannschaften ebenso jeweils zwei Vergleiche für sich entschieden wie in der Serie zwischen Hauptrunden-Gewinner ERC Ingolstadt und den Nürnberg Ice Tigers. In den fünften Begegnungen haben Mannheim am Dienstag und Ingolstadt am Mittwoch Heimrecht.