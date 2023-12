DEL: Haie verlängern vorzeitig mit Leistungsträger MacLeod

Anzeige

Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Kölner Haie hat den Vertrag mit Stürmer Gregor MacLeod vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Das verkündeten die Rheinländer am ersten Weihnachtstag in Form eines 25. Adventskalendertürchens. Der Kanadier war zur laufenden Saison von Ligakonkurrent Nürnberg Ice Tigers zu den Haien gewechselt. Mit sieben Treffern und 22 Assists gehört MacLeod zu den Leistungsträgern des Tabellensechsten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Gregor frühzeitig bis 2026 an uns binden konnten und er auch in den kommenden Jahren für uns auflaufen wird", sagte Haie-Headcoach Uwe Krupp: "Gregor hat sich diese Saison ohne Anlaufprobleme bei uns eingelebt und sich wie erwartet schnell zu einem Leistungsträger in unserer Mannschaft etabliert."

MacLeod war vor drei Jahren nach Deutschland, wo er in seiner Kindheit einige Jahre lebte, gewechselt. Sein Vater Jeff MacLeod ist aktueller Bundestrainer der deutschen Frauen-Auswahl.