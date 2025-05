DEL: Kapitän Reul verlässt Augsburg

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) planen für die nächste Saison nicht mit Kapitän Denis Reul. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wird der 35 Jahre alte Verteidiger gehen. Neben dem früheren Nationalspieler laufen auch Verteidiger Kristian Blumenschein und Stürmer Jason Bast in der nächsten Spielzeit nicht mehr für Augsburg auf.

Reul, der zuvor 15 Jahre bei Adler Mannheim gespielt hatte und dort zwei deutsche Meisterschaften feierte, schloss sich Augsburg erst zu Beginn der vergangenen Saison an und wurde sofort zum Mannschaftskapitän ernannt. Nach einer sportlich erneut schwierigen Saison findet in Augsburg eine große Umstrukturierung statt, der Klassenerhalt gelang erst am letzten Spieltag.