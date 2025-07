DEL: Kölner Haie holen Uher aus Bremerhaven

Die Kölner Haie haben Stürmer Dominik Uher von den Fischtowns Pinguins Bremerhaven verpflichtet. Das gab der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch bekannt, ohne Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen. In Bremerhaven hatte Uher in den vergangenen sieben Saisons gespielt.

Der 32-Jährige sei ein "physisch-starker Stürmer, der die DEL bestens kennt", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: "Durch seine ruhige und professionelle Art wird er sich gut in unser Team einfügen und unser Spiel durch seine Zweikampfstärke und Robustheit bereichern."

Zweimal lief Uher für die Pittsburgh Penguins in der NHL auf, in den vergangenen sieben Jahren kam er in Bremerhaven auf 339 Einsätze und erzielte dabei 136 Punkte.