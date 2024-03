DEL: Kölner Haie verpassen Viertelfinale trotz Heimvorteil

Anzeige

Die Kölner Haie sind trotz Heimvorteil in den Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ausgeschieden. Das Team von Uwe Krupp verlor das entscheidende Spiel der Best-of-three-Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) und gab damit in zwei Heimspielen in Folge die 1:0-Serienführung aus der Hand. Im Viertelfinale der DEL-Play-offs fordern die Ingolstädter nun die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

"Wir haben die Tore nicht zum richtigen Zeitpunkt gemacht", sagte Haie-Kapitän Moritz Möller bei MagentaSport. Das Team habe es im Saisonverlauf nicht geschafft, "konstant als Mannschaft" zu spielen. "Es gibt Sachen, die angesprochen werden müssen." Der Kölner Geschäftsführer Philipp Walter erklärte, dass die "Enttäuschung das stärkste Gefühl" sei. Mit der Saison könne man "nicht zufrieden sein".

Wie bei der 2:3-Niederlage am Mittwoch schockte der Vizemeister die 12.610 Zuschauer in der Kölner Lanxess-Arena früh: Jan Nijenhuis traf nach 126 Sekunden zur Führung. Brady Austin gelang zwar Ausgleich (30.), allerdings stellten Phillip Krauß (32.) und Casey Bailey noch vor dem letzten Drittel auf 3:1 für die Gäste. Gregor MacLeod verkürzte (42.) und ließ die Kölner Fans hoffen. Doch ERC-Torhüter Michael Garteig verhinderte den Ausgleich in der emotionalen Schlussphase mehrfach. Brandon Kozun (60.) beendete die Haie-Saison mit einem Treffer ins leere Tor endgültig.

Das Viertelfinale der DEL-Play-offs gegen Überraschungsteam Fischtown Pinguins Bremerhaven startet am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport). Ingolstadt hat nur eines der vier Duelle in der aktuellen Saison gegen den Hauptrundenersten gewonnen und geht als Außenseiter in die Best-of-seven-Serie.