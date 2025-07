DEL: Kölner Haie verpflichten finnischen Ex-Weltmeister

Die Kölner Haie haben den finnischen Ex-Weltmeister Oliwer Kaski für die Defensive verpflichtet. Das gab der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bekannt. Der 29-Jährige spielte zuletzt beim schwedischen Erstligisten HV71 aus Jönköping und wechselt nun erstmals nach Deutschland.

"Mit Oliwer Kaski bekommen wir einen Spieler, nach dessen Profil wir gesucht haben. Er kann als Verteidiger wichtige Akzente in der Offensive setzen und wird gut in unser System passen", sagte KEC-Sportdirektor Matthias Baldys: "Ich bin froh, dass wir einen Spieler von seinem Format von unserem Konzept überzeugen konnten."

Kaski nahm mit Finnland bereits an drei Weltmeisterschaften teil, wurde 2019 Weltmeister in der Slowakei und gewann 2021 WM-Silber in Lettland. Er spielte bereits in Schweden, Finnland, der Schweiz, der American Hockey League (AHL) in den USA und in Russland.