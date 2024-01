DEL: Löwen trennen sich von Headcoach Tiilikainen

Anzeige

Die Löwen Frankfurt haben auf die zehn Spiele andauernde Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und sich von Headcoach Matti Tiilikainen getrennt. Dies gaben die abstiegsbedrohten Hessen am Montag bekannt. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird Sportdirektor Franz-David Fritzmeier das Amt interimsweise übernehmen. Alle anderen Coaches des Trainerstabs bleiben in ihren Ämtern.

"Nachdem wir nun 16 Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde an dem bisherigen Tiefpunkt der laufenden DEL-Saison angekommen sind, setzen wir diesen Impuls", wird Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer in der Klub-Mitteilung zitiert. Durch diesen solle der Negativlauf beendet werden, durch den die Löwen auf Tabellenplatz zwölf abgerutscht sind.

Tiilikainen war erst im vergangenen Sommer zum zweiten Mal bei den Löwen als Coach eingesetzt worden. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2025.

Beim Erreichen der angestrebten Trendwende soll Interims-Coach Fritzmeier auch ein Neuzugang helfen. Wie die Frankfurter ebenfalls am Montag bekannt gaben, wechselt der erfahrene Goalie Julius Hudacek vom tschechischen Erstligisten HC Kladno an den Main. 2012 gewann der 78-malige Nationalspieler mit der Slowakei WM-Silber.