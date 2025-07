DEL: Mannheim holt Stürmer Greco

Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim verstärkt seinen Angriff mit dem US-Amerikaner Anthony Greco. Der 31-Jährige kommt vom EHC Biel-Bienne aus der Schweiz und erhält einen Zweijahresvertrag.

Greco verbrachte den Großteil seiner Karriere in der nordamerikanischen Liga AHL, hat aber für die Florida Panthers und die New York Rangers auch jeweils ein NHL-Spiel absolviert. In der Schweizer NLA erzielte er zuletzt in 24 Spielen zwölf Tore, drei weitere bereitete er vor.