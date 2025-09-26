DEL: Mannheim setzt Höhenflug fort

Die Adler Mannheim haben ihren Höhenflug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Das Team des ehemaligen NHL-Trainers Dallas Eakins siegte am fünften Spieltag auch beim Aufsteiger Dresdner Eislöwen souverän mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) und führt mit der Maximalausbeute von 15 Punkten die Tabelle an.

Titelverteidiger Eisbären Berlin sucht dagegen noch seine Form. Nach zwei Klatschen mit 2:12 Toren am vergangenen Wochenende verlor der Rekordmeister 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers.

Erster Verfolger der Mannheimer bleiben die Grizzlys Wolfsburg, die mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings den vierten Dreier verbuchten. Punktgleich folgen die Fischtown Pinguins, die beim 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) bei den Iserlohn Roosters keine Probleme hatten.

Am Tabellenende sind die Löwen Frankfurt weiter ohne Punkt. Nach dem 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers stehen schon 26 Gegentore zu Buche. Die Augsburger Panther feierten mit 4:2 (0:0, 0:0, 4:2) gegen die Kölner Haie den zweiten Saisonsieg und kletterten erstmal aus dem Keller.

Matthias Plachta brachte Mannheim schon nach 66 Sekunden in Dresden in Führung. Kris Bennett (26.) und Alexander Ehl (30.) sorgten im zweiten Drittel bereits für die Entscheidung. Bei den Berlinern meldete sich Stürmerstar Ty Ronning nach seiner Verletzung sofort wieder mit einem Tor zurück (23.). Nationalspieler Leo Pföderl (46.) traf zum 2:1, doch 14 Sekunden vor Schluss erzwang Tim Fleischer die Overtime. Nick Halloran (63.) besiegelte die erneute Pleite für die Eisbären.