DEL: Meister München vorerst ohne Krämmer

Anzeige

Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München muss in den kommenden zwei Wochen ohne Stürmer Nico Krämmer auskommen. Der 64-malige Nationalspieler hat eine nicht näher spezifizierte Verletzung am Oberkörper erlitten und wird einer Vereinsmitteilung zufolge mindestens die Ligaspiele gegen Augsburg, Bremerhaven, Köln und Mannheim verpassen. In den 38 Saisonspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat der 31-Jährige 16 Scorerpunkte gesammelt.