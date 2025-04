DEL: München sortiert Kader neu

Red Bull München hat sich nach dem Viertelfinalaus in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von mehreren Spielern getrennt. Wie der viermalige deutsche Meister am Freitag bekannt gab, werden zehn Profis den Verein verlassen, darunter auch Stürmer Filip Varejcka, 2023 Vizeweltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, oder Nationalspieler Andreas Eder.

Ebenfalls nicht mehr für die Münchner auflaufen werden Torhüter Christopher Kolarz, die Verteidiger Dominik Bittner, Sten Fischer, Emil Johansson und Jakob Weber sowie die Stürmer Nicolas Krämmer, Nick Maul und Ben Smith. 15 Profis um deutsche Nationalspieler wie Yasin Ehliz oder den Toptorjäger Chris DeSousa bleiben derweil, mit allen weiteren dauern die Gespräche noch an.

Entsprechende Entscheidungen sollen "gemeinsam mit dem Trainerteam für die nächste Spielzeit" getroffen werden, sagte EHC-Manager Christian Winkler. Die Wahl des zukünftigen Coaches habe aktuell "oberste Priorität. Dabei streben wir nicht die schnellste, sondern die beste Entscheidung für den Klub an."

In der abgelaufenen Saison hatte Rekordtrainer Don Jackson überraschend noch einmal ein Comeback an der Bande der Münchner gegeben. Der neunmalige Meistermacher war nach dem Rücktritt von Trainer Max Kaltenhauser im Januar eingesprungen, im Viertelfinale der Play-offs scheiterte München mit 2:4 an den Adler Mannheim.