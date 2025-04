DEL: München verpflichtet Schinko und Ferguson

Red Bull München bastelt nach dem Play-off-Aus weiter am Kader der Zukunft. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mitteilte, wechseln der deutsche Nationalspieler Luis Schinko und der US-Amerikaner Brady Ferguson in die bayrische Landeshauptstadt. Der 24 Jahre alte Schinko kommt vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg, Ferguson (30) stand bislang für den schwedischen Spitzenklub Rögle BK auf dem Eis.