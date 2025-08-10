DEL: Münchens Butcher fehlt auf unbestimmte Zeit

Der viermalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München muss für "unbestimmte Zeit" auf Verteidiger Will Butcher verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag bekannt gab, seien bei dem US-Amerikaner im Rahmen des obligatorischen Medizinchecks "gesundheitliche Auffälligkeiten" festgestellt worden.

Butcher, der im vergangenen November in die DEL gewechselt war, gehe es "den Umständen entsprechend gut", hieß es in der Mitteilung der Münchner. Der 30-Jährige stehe unter fachärtzlicher Betreuung und werde medizinisch eng begleitet. Bis weitere Erkenntnisse vorliegen, wolle der Verein keine zusätzlichen Stellungnahmen abgeben.

"Gesundheit steht immer an erster Stelle. Wir sind froh, dass die medizinischen Untersuchungen die Probleme rechtzeitig aufgedeckt haben und wir entsprechend handeln konnten. Wir werden Will und seine Familie bestmöglich begleiten und unterstützen", sagte Münchnes Geschäftsführer Christian Winkler.