DEL: Nächste Pleite für Meister Berlin - Mannheim makellos

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat die zweite heftige Pleite binnen zwei Tagen in der DEL hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Serge Aubin verlor am vierten Spieltag 1:5 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven und zeigte wie schon bei der 1:7-Klatsche am Freitagabend bei Adler Mannheim eine ganz schwache Leistung.

Alexander Friesen (10./42.), Christian Wejse (15.), Phillip Bruggisser (31.) und Nicolas Krämmer (47.) trafen für die Bremerhavener, die die defensiven Lücken bei den Eisbären effizient nutzten. Wie vor zwei Tagen lief in der Offensive bis auf das späte Tor von Liam Kirk (56.) nichts zusammen bei den Berlinern, die ohne Yannick Veilleux auskommen müssen: Der Kanadier war nach seinem brutalen Check gegen den Mannheimer Luke Esposito für sechs Spiele gesperrt worden. "Wir haben gerade viele Ausfälle. So ist es schwer, das nötige Energielevel aufs Eis zu bringen", sagte Trainer Serge Aubin.

Mannheim feierte nach dem Kantersieg gegen die Eisbären seinen vierten Erfolg im vierten Saisonspiel - das 2:1 gegen den ERC Ingolstadt allerdings war ungleich härter erkämpft. Die Gäste führten durch Riley Barber (17.) lange 1:0 - doch Leon Gawanke (52.) und Tom Kühnhackl (55.) drehten das Spiel für den achtmaligen Meister, der mit zwölf Punkten alleine an der Tabellenspitze steht. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen 6:3 gegen die Dresdner Eislöwen und haben neun Punkte gesammelt.

Die Kölner Haie kommen langsam in Tritt und feierten den zweiten Sieg in Folge. Der Vizemeister gewann bei den Nürnberg Ice Tigers 4:2. Louis-Marc Aubry (8.) und Gregor MacLeod (23.) erzielten die ersten beiden Tore der Haie, für Nürnberg trafen William Graber (13.) und Samuel Dove-McFalls (18.) vor dem Schlussdrittel. Für die späte Entscheidung sorgten dann Juhani Tyrväinen (52.) und Oliwer Kaski (54.).