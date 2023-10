DEL: Nürnberg drei Monate ohne Karrer

Anzeige

Schlechte Nachrichten für die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL): Wie die Franken am Freitag mitteilten, müssen sie in den kommenden drei Monaten auf Verteidiger Julius Karrer verzichten. Der 23-jährige hatte sich vor einer Woche beim Auswärtsspiel in Ingolstadt (5:3) eine nicht näher bezeichnete Unterkörperverletzung zugezogen. Karrer soll am kommenden Montag operiert werden.

Karrers Ausfall dünnt die Verteidigung der Ice Tigers weiter aus. Voraussichtlich noch drei Wochen müssen die Nürnberger auch auf Hayden Shaw verzichten.