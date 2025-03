DEL: Nürnberg erstmals seit 2019 wieder in den Play-offs

Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder das Viertelfinale erreicht. Im dritten und entscheidenden Duell der Pre-Play-offs mit den Schwenninger Wild Wings um den letzten freien Platz in der Finalrunde setzten sich die Franken mit 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) durch. In den Play-offs der besten Acht fordert der zweimalige Vizemeister ab Sonntag Hauptrundengewinner ERC Ingolstadt heraus.