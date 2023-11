DEL: Nürnberg holt Scheid - Dougherty fällt aus

Anzeige

Die Nürnberg Ice Tigers haben auf die anhaltenden Personalsorgen reagiert und ihre Defensive mit Verteidiger Ian Scheid verstärkt. Der US-Amerikaner wechselt nach nur 15 Einsätzen vom slowakischen Erstligisten HC Slovan Bratislava nach Mittelfranken, teilte der Tabellenzwölfte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. In Nürnberg erhält Scheid einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Er kennt die Liga sehr gut", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf - denn der 28-Jährige ist kein Unbekannter: In den vergangenen beiden Spielzeiten trug Scheid das Trikot der Straubing Tigers, für den Ligarivalen kam der Rechtsschütze in 86 Spielen auf elf Tore und 18 Assists.

Not am Mann ist bei den Ice Tigers auch, weil in Jack Dougherty der nächste Abwehrspieler ausfällt. Der Sommer-Neuzugang hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird für etwa vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Mit Hayden Shaw und Elis Hede stehen immerhin zwei Spieler vor der Rückkehr ins Nürnberger Aufgebot am kommenden Wochenende.