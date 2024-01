DEL: Pinguins gewinnen Duell um die Spitze eindrucksvoll

Anzeige

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven mischen weiter die Deutsche Eishockey Liga (DEL) auf und sind nach einer Machtdemonstration neuer Tabellenführer. Vor heimischer Kulisse bezwang das Überraschungsteam aus Bremerhaven den bisherigen punktgleichen Spitzenreiter Eisbären Berlin eindrucksvoll mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Das Team von Trainer Thomas Popiesch hat nun zehn der letzten elf Ligaspiele gewonnen.

Christian Wejse gelangen zwei Treffer für die Gastgeber (7., 34.). Jedoch ließ sich der Däne Ende des zweiten Drittels zu einem Faustkampf mit Patrice Cormier hinreißen, der zu einer fünfminütigen Zeitstrafe für beide führte. Die weiteren Treffer der Pinguins schossen Colt Adam Conrad (30.), Felix Scheel (48.) und Ross Mauermann (55.), für die Berliner traf Tobias Eder (40.).

"Wir haben die Dinger nicht reingemacht", ärgerte sich Eder bei MagentaTV. Pinguins-Goalie Kristers Gudlevskiks überragte mit 34 Paraden. Das Ergebnis gehe laut Eder "so in Ordnung".

Red Bull München hält derweil Anschluss an den Tabellendritten Straubing Tigers und setzte sich in eigener Halle mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Austin Ortega (27.) sowie Ryan McKiernan (30.) drehten die Partie, in der Joseph Cramarossa (14.) für die Führung der Löwen gesorgt hatte.