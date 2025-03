DEL: Pinguins lassen Köln zittern - Ingolstadt wieder auf Kurs

Der ERC Ingolstadt hat sich in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale erspielt. Der Hauptrundensieger ging in der Viertelfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge durch ein 5:3 (0:0, 3:2, 2:1) wieder mit 3:2 in Führung.

Unterdessen geben sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven im Kampf um einen Platz unter den besten Vier weiter nicht geschlagen. Im fünften Viertelfinalduell mit den Kölner Haien feierte der Vizemeister mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) auf eigenem Eis seinen zweiten Erfolg nacheinander und verkürzte in der Serie auf 2:3.

In Ingolstadt brachte Leon Hüttl die Gastgeber in Reichweite der Halbfinals. Der Doppelpack des 24-Jährigen (40. und 53.) bedeutete schon vor Wayne Simpsons Treffer (57.) zum Endstand die Entscheidung zugunsten der Oberbayern trotz eines zweimaligen Rückstands im Mitteldrittel.

Bremerhavens Matchwinner war Jan Urbas. Der Slowene erzielte acht Minuten vor der Schlusssirene den Siegtreffer der Hausherren, nachdem der 36-Jährige seine Mannschaft bereits im Mitteldrittel zum dritten Mal in Führung gebracht hatte (39.). Kölns Moral blieb trotz drei zwischenzeitlichen Ausgleichstoren unbelohnt.

Als erste Mannschaft hatte sich am vergangenen Dienstag Titelverteidiger Eisbären Berlin für die Vorschlussrunde qualifiziert. Der Hauptstadt-Klub gewann gegen die Straubing Tigers in der Endabrechnung nach fünf Spielen 4:1.

Die Adler Mannheim führen gegen den EHC Red Bull München nach fünf Durchgängen mit 3:2 und haben am Freitag in Spiel sechs ihren ersten Matchball zum Halbfinal-Einzug. Auch die Spiele in Nürnberg und Köln finden am Freitag statt.