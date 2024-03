DEL-Playoffs heute live: Termine, Modus, Spiele, Übertragung - alle Informationen

Anzeige

Die Hauptrunde der DEL-Saison 2023/24 ist zu Ende und somit steht in den Playoffs die Meisterschafts-Entscheidung bevor. ran gibt die wichtigsten Infos zu den DEL-Playoffs.

Am 8. März stand der letzte Spieltag der Hauptrunde der DEL-Saison 2023/24 auf dem Programm.

Seitdem geht es für die ersten zehn Teams der Tabelle nach der Hauptrunde in die Playoffs bzw. Pre-Playoffs weiter, wo letztlich bis spätestens 30. April der neue Meister ermittelt wird.

Die besten sechs Teams nach der Hauptrunde sind automatisch für das Viertelfinale der DEL-Playoffs qualifiziert.

Für die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn geht es in den Pre-Playoffs um einen Platz im Viertelfinale. Das Pre-Playoff wird nach dem Modus Best of Three ausgespielt, man benötigt also zwei Siege für das Erreichen des Viertelfinals.

Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten, der Achte bekommt es mit dem Tabellen-Neunten zu tun. Die jeweils besser platzierten Teams haben dabei in einem entscheidenden Spiel drei Heimrecht.

In den Pre-Playoffs ging es schon am 10. März los. Die Adler Mannheim setzten sich in zwei Partien gegen die Nürnberg Ice Tigers durch, beim Duell zwischen Köln und Ingolstadt steht am 14. März noch das entscheidende Spiel an.