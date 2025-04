DEL: Red Bull München vermeldet dritte Neuverpflichtung

Der Kaderumbruch bei Red Bull München geht weiter: Wie der viermalige DEL-Meister am Dienstag bekannt gab, wechselt Jeremy McKenna zur kommenden Saison von den Nürnberg Ice Tigers nach München. Mit 23 Toren in der Hauptrunde war der 25 Jahre alte Stürmer in seiner ersten Saison in der Deutschen Eishockey Liga als treffsicherster Spieler maßgeblich am Play-off-Einzug der Nürnberger beteiligt.

Die Franken setzten sich dort in der ersten Runde gegen die Schwenninger Wild Wings durch, im Viertelfinale scheiterten sie aber am ERC Ingolstadt. In den Play-offs erzielte der Kanadier weitere fünf Tore.

McKenna ist bereits die dritte Neuverpflichtung der Münchner, die sich für die kommende Saison neu aufstellen wollen. Nach dem Aus im Viertelfinale gegen die Adler Mannheim hatte sich der Klub von zehn Profis getrennt.