DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin vor nächster Bestmarke

Rekordmeister Eisbären Berlin steht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor der nächsten Rekordmarke. Die Berliner würden mit einem Sieg im fünften Finale am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Kölner Haie nicht nur als erster DEL-Klub den elften Titel, sondern auch ihre zwölfte Play-off-Serie in Folge gewinnen.

Damit würde das Team von Meistermacher Serge Aubin den EHC Red Bull München überholen, der nach seinem Titelhattrick von 2016 bis 2018 im darauffolgenden Finale nach elf Seriensiegen Adler Mannheim unterlag. Die Eisbären gewannen 2021 und 2022 den DEL-Silberpokal, verpassten 2023 die Play-offs, ehe sie im vergangenen Jahr wieder Meister wurden. Den Rekord seit Einführung der Play-offs hält allerdings noch die Düsseldorfer EG, die in der Bundesliga von 1990 bis 1993 viermal in Folge triumphierte, 1994 zwei weitere weitere K.o.-Runden gewann und sich somit in 14 Serien nacheinander durchsetzte.

In der aktuellen Endspielserie führen die Eisbären gegen die Haie mit 3:1. Mit zwei 7:0-Erfolgen in drei Tagen haben sie gerade erst zwei Rekorde aufgestellt: den höchsten Play-off-Finalsieg und den höchsten Auswärtssieg.