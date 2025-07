DEL: Roosters verpflichten dänischen Nationalspieler

Die Iserlohn Roosters haben den dänischen Nationalspieler Matias Lassen für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der 29-Jährige spielte zuletzt acht Jahre für die Malmö Redhawks in der schwedischen Liga.

"Matias ist ein international erfahrener Verteidiger. Er ist ein guter Schlittschuhläufer und hat über Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten nachgewiesen. Er soll bei uns auf und neben dem Eis Verantwortung übernehmen", sagte Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Lassen selbst brennt auf die neue Herausforderung im Sauerland. "Ich will mich unbedingt nochmal in einer neuen Liga beweisen", sagte der Verteidiger. Lassen nahm für Dänemark an bereits sieben Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil. Bei der diesjährigen WM in Dänemark und Schweden belegte Lassen mit seiner Auswahl den vierten Platz und schaltete im Gruppenfinale dabei auch Deutschland aus. In der schwedischen SHL kam der Linksschütze auf 293 Spiele und 59 Scorerpunkte.