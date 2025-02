DEL: Tabellenführer Ingolstadt knackt 100-Punkte-Marke

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga als erstes Team der Saison die 100-Punkte-Marke geknackt. Der Tabellenführer feierte mit dem 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) bei den Grizzlys Wolfsburg den elften Sieg in den letzten 13 Spielen und hat sechs Spiele vor Schluss Platz eins nach der Hauptrunde fest im Visier. Titelverteidiger Eisbären Berlin liegt nach dem 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) gegen die Augsburger Panther weiter acht Zähler zurück.

Im Abstiegskampf überraschten die Iserlohn Roosters mit einem 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) bei Red Bull München und schoben sich auf den zwölften Tabellenplatz. Für die Münchner war es unter Trainer-Rückkehrer Don Jackson nach sieben Siegen die zweite Pleite in Folge. Die Düsseldorfer EG kassierte mit 4:5 (0:0, 3:3, 1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim die sechste Niederlage in Folge und bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf Augsburg Letzter.

Im Rennen um die Plätze für die Vor-Play-offs siegten nur die Straubing Tigers mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) gegen den direkten Konkurrenten Schwenninger Wild Wings. Die Nürnberg Ice Tigers unterlagen den Kölner Haien mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Neben Wolfsburg verloren auch die Löwen Frankfurt mit 1:5 (0:1, 1:4, 0:0) bei den Fischtown Pinguins. Die Hessen haben als Elfte aktuell das Nachsehen.

Die Ingolstädter führten durch Tore von Austen Keating (7.) und Myles Powell (10.) früh mit 2:0, doch Julian Chrobot (11.) und Fabio Pfohl (19.) sorgten noch im ersten Drittel für den Ausgleich. Noah Dunham (43.) und erneut Powell (48.) sicherten den Sieg der Schanzer, auch wenn es nach dem Anschluss durch Andy Miele (49.) noch einmal spannend wurde.

Leo Pföderl, erstmals seit den ersten Saisonspielen wieder mit seinem kongenialen Partner Marcel Noebels in einer Reihe, erzielte bereits nach 94 Sekunden die Berliner Führung und punktete damit auch in seiner zwölften Partie in Folge. Manuel Wiederer (26./36.), Ty Ronning (30.) und Zach Boychuk (56.) erzielten die weiteren Tore für die Eisbären.