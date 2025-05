DEL: Torjäger Schütz wechselt von Köln nach Mannheim

Nationalspieler Justin Schütz wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vom Vizemeister Kölner Haie zu den Adlern Mannheim. Der 24 Jahre alte Stürmer, der in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 57 Tore erzielte, erhält einen Dreijahresvertrag. "Er bringt den Wettbewerbsgeist, den Charakter und die Disziplin mit, die wir weiterhin anstreben", sagte Trainer und Manager Dallas Eakins.

Schütz bestreitet ab Samstag in Dänemark seine zweite Weltmeisterschaft. Bei der Generalprobe am Sonntag in Düsseldorf gegen die USA (2:5) erzielte er beide deutschen Tore. Der gebürtige Kasseler, der von 2018 bis 2023 für Red Bull München spielte, gewann mit dem deutschen Team vor zwei Jahren in Tampere WM-Silber.