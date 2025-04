Die NHL ruft: Tiefensee erhält Zweijahresvertrag in Dallas

Die Dallas Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL haben den deutschen Torhüter Arno Tiefensee mit einem zweijährigen Einstiegsvertrag ausgestattet. Der 22 Jahre alte Schlussmann spielte zuletzt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Adler Mannheim. Die Unterstützung der Adler-Fans und des Teams habe ihm die letzten Jahre viel bedeutet, so der Torhüter via Pressemitteilung.

"Ich möchte mich zunächst bei allen Adler-Fans bedanken, die uns in den vergangenen drei Jahren bedingungslos unterstützt haben. Es hat mir immer sehr viel bedeutet, vor ihnen spielen zu dürfen", sagte Tiefensee: "Ein großer Dank geht natürlich auch an die Adler, an Felix (Goalie-Kollege Brückmann, d. Red.), an unseren Torwarttrainer Petri Vehanen, an meine Eltern, die alle einen großen Anteil daran haben, dass ich nun den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann."

Tiefensee war 2023 in der fünften Runde an Position 157 von den Stars gedraftet worden. Mit Mannheim scheiterte der Torhüter im Halbfinale der DEL-Play-offs an den Eisbären Berlin.

Mit dem Wechsel in die NHL folgt Tiefensee dem Ruf der besten Eishockeyliga der Welt. Der Deutsche wird ab der Saison 2025/26 in der National Hockey League spielberechtigt sein. Ob er direkt im NHL-Kader oder zunächst beim AHL-Farmteam Texas Stars zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.