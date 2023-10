Eisbären übernehmen Spitze - DEG siegt wieder

Anzeige

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch die Fortsetzung ihrer Siegesserie die Tabellenführung übernommen. Der Rekordmeister holte am neunten Spieltag durch ein 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg seinen vierten Sieg in Folge und verdrängte die Straubing Tigers von der Spitze. Berlin profitierte dabei von Straubings 3:4 (1:1, 2:1, 2:0) bei den Schwenninger Wild Wings und hat nun zwei Zähler Vorsprung auf die Tigers.

Aus dem Führungstrio fiel unterdessen Meister EHC Red Bull München heraus. Der Titelverteidiger verlor die Neuauflage der Endspiel-Serie aus der vergangenen Saison beim ERC Ingolstadt 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).

Erste Verfolger des Führungsduos sind nunmehr einen Punkt hinter Straubing der Tigers-Bezwinger Schwenningen und die Adler Mannheim. Die Kurpfälzer schoben sich durch ihren 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)-Erfolg gegen die Augsburger Panther nach Penaltyschießen außer an München auch an den Kölner Haien vorbei, die sich bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) geschlagen geben mussten.

Unterdessen sendete Schlusslicht Düsseldorfer EG ein Lebenszeichen. Nach vier Niederlagen in Serie gewannen die Rheinländer das Kellerduell bei den Iserlohn Roosters nach Verlängerung 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) und zogen dadurch mit dem Tabellenvorletzten gleich.

In Wolfsburg erzielten Ty Ronning (3.), Marco Nowak (31.), Marcel Noebels (34.), Tobias Eder (41.) und Eric Hordler (56.) die Tore für die Berliner. Straubing war in Schwenningen zwar mit einer Führung ins Schlussdrittel gegangen. Doch die Treffer von Daniel Pfaffengut (49.) und Phil Hungerecker (54.) drehten die Begegnung auf der Zielgeraden für die Schwarzwälder.

Vizemeister Ingolstadt nahm gegen München durch Tore von Patrik Virta (35.) und Charles Bertrand (37.) erfolgreich Revanche für die verlorene Finalserie am Ende der vergangenen Spielzeit. In Iserlohn sorgte Alec McCrea nach 109 Sekunden der Verlängerung für den Gästesieg.