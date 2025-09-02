Eishockey: Berliner Schäfer wechselt nach Kanada

Nachwuchsstürmer Maxim Schäfer wechselt zur neuen Saison vom deutschen Eishockeymeister Eisbären Berlin auf Leihbasis zu den Chicoutimi Saguenées nach Kanada. Das Team aus der Quebec Major Junior Hockey League hatte den 18-Jährigen im diesjährigen CHL Import-Draft ausgewählt.

"Maxims Berater und Chicoutimi haben sich kürzlich bei uns nach der Möglichkeit erkundigt, ob Maxim in der QMJHL auflaufen kann. Maxim selbst hat den Wunsch geäußert, in Kanada zu spielen. Uns wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, die sich ihm in einer der besten Nachwuchsligen der Welt bieten", so Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer zur Entscheidung.

Schäfer hatte in der vergangenen Saison sein Debüt für die Eisbären in der DEL gegeben und 37 Spiele absolviert. Darüber hinaus stand er für die U18- und U20-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften der Top Division auf dem Eis.