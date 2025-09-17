Eishockey: Ex-Löwen-Profi MacLeod mit 38 Jahren verstorben

Der kanadische Eishockeyprofi Wade MacLeod ist im Alter von 38 Jahren verstorben. Das gab seine Frau Karly MacLeod am Mittwoch auf Instagram bekannt. Dem Beitrag zufolge verstarb ihr "geliebter Ehemann in meinen Armen, umgeben von der Familie" am vergangenen Samstag nach langjähriger Krebserkrankung.

MacLeod litt seit 2013 an einem wiederkehrenden Gehirntumor und wurde im November 2024 zuletzt operiert, um den Tumor teilweise zu entfernen. In Deutschland spielte MacLeod in der DEL 2 2015/16 für die Starbulls Rosenheim (61 Punkte in 50 Hauptrundenspielen, 7 in 8 Play-off-Partien) und 2017/18 für die Löwen Frankfurt (49 Punkte in 49 Hauptrundenspielen). 2018 unterschrieb er bei den Dresdner Eislöwen, bestritt dort aber wegen einer erneut nötigen Operation kein Spiel.