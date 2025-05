Eishockey: Fontaine wechselt von Meister Berlin nach München

Der kanadische Stürmer Gabriel Fontaine verlässt die Eisbären Berlin nach nur einem Jahr und wechselt zum Ligarivalen EHC Red Bull München. Den Wechsel bestätigten beide Vereine am Mittwoch - für die Eisbären ist es ein Verlust, immerhin hatte Fontaine in der Hauptrunde der abgelaufenen Saison 40 Scorerpunkte verbucht (19 Tore, 21 Vorlagen) und auch in den Play-offs mit starken Leistungen zum Erfolg der Berliner beigetragen.

"Wir hätten gerne mit Gabriel verlängert. Er hat in seiner ersten Saison in Deutschland direkt überzeugt und alle Erwartungen erfüllt. Gabriel hatte eine wichtige Rolle innerhalb unserer Mannschaft und einen großen Anteil am Titelgewinn", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Das blieb den Münchnern nicht verborgen. "Gabriel hat in seiner ersten DEL-Saison gezeigt, dass er zu den absoluten Topspielern dieser Liga gehört. Seine läuferischen und körperlichen Qualitäten werden unserem Spiel helfen", sagte Geschäftsführer Christian Winkler: "Mit Gabriel sind wir auf der Mittelstürmerposition top aufgestellt."

Fontaine war 2016 von den New York Rangers gedraftet worden, den Sprung in die NHL schaffte er jedoch nicht. Im Sommer 2024 wechselte er vom finnischen Klub Lukko Rauma nach Berlin - und feierte sofort die Meisterschaft. Den Erfolg aus der Hauptstadt will er in München wiederholen. "Mein Ziel ist es, mit dem Team wieder den Titel zu holen. Denn wenn man einmal gewonnen hat, wird man ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl", sagte Fontaine.