Eishockey: Haie holen Olympiasieger Kemiläinen

Vizemeister Kölner Haie verstärkt sich für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Olympiasieger. Der finnische Verteidiger Valtteri Kemiläinen kommt aus Tschechien vom HC Sparta Prag, das gaben die Kölner am Freitag bekannt. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Kemiläinen hat in seiner Karriere unter anderem (mit Tappara Tampere) zweimal die Champions Hockey League (CHL) gewonnen, 2022 holte der 33-Jährige bei den Winterspielen in Peking die Goldmedaille. "Er hat in vielen erfolgreichen Mannschaften einen wichtigen Part übernommen und wird unser Spiel durch seine Übersicht und sein Spielverständnis bereichern", sagte Sportdirektor Matthias Baldys über den Neuzugang. Für Prag kam Kemiläinen in 54 Einsätzen auf 26 Scorerpunkte.