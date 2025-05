Eishockey: Will Butcher bleibt in München

Red Bull München hat den Vertrag mit Verteidiger Will Butcher verlängert, dies gab der viermalige Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bekannt. Über die Laufzeit des Vertrags des US-Amerikaners machten die Münchner keine Angabe.

In der vergangenen Saison sei Butcher "ein Ankerpunkt der Defensive" gewesen, sagte Geschäftsführer Christian Winkler: "Wir sind uns sicher, dass er sich in der neuen Spielzeit sogar noch weiter steigern wird."

Der 30-Jährige absolvierte in seiner Karriere 280 Spiele für die New Jersey Devils und die Buffalo Sabres in der National Hockey League (NHL). Im November des vergangenen Jahres wechselte er vom kasachischen KHL-Club Barys Astana zu den Red Bulls und verbuchte in 37 Einsätzen 14 Scorerpunkte.