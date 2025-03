Erneuter Zuschauerrekord in der DEL

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und hat erneut für einen Zuschauerrekord gesorgt. Vor dem 52. und letzten Spieltag der Hauptrunde am Freitag geht die DEL von insgesamt 2,8 Millionen Zuschauern aus. Diese prognostizierte Zahl stellte die Liga am Donnerstag vor.

In der Vorsaison hatte die DEL insgesamt 2,61 Millionen Zuschauer, was seinerzeit ein Rekordwert war. Nun verzeichnet sie einen Zuwachs von acht Prozent. 2023/24 kamen im Schnitt 7160 Zuschauer in die Hallen, nach 51 Spieltagen der aktuellen Saison sind es 7746 Fans pro Spiel.

"Es sind natürlich sehr, sehr gute und positive Zahlen, die uns freuen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Die Werte belegten, dass die "Anstrengungen der Klubs im Bereich des Ticketings" Früchte tragen, überdies sei der Sport in der DEL "sehr attraktiv."

Es gehe bei allem wirtschaftlichen Erfolg und Fortschritt der Digitalisierung weiter "um ehrlichen, schnellen Sport", dies gehe "nur Hand in Hand", so Tripcke. Die DEL wolle "am Puls der Zeit bleiben, aber nie den Kern vergessen."

Im Bereich der Zuschauerzahlen sei das Potenzial fast erschöpft, Standorte wie Köln hätten pro Spiel eine Auslastung von über 90 Prozent. "An allen Standorten" werde "fantastische Arbeit" geleistet, "die Grenzen des Wachstums" seien bald erreicht.

Im kommenden Jahr wird die DEL anders als zuletzt kein Wintergame, also kein Spiel unter freiem Himmel in einem großen Stadion wie jüngst in der Frankfurter Fußball-Arena, austragen. Daher wäre für 2025/26 "realistischerweise mit einer kleine Delle" zu rechen, dennoch rechnet Tripcke damit, dass die DEL auch künftig "auf diesem Niveau bleiben" wird.