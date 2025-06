Ex-Nationaltorwart Brückmann wechselt von Mannheim nach Köln

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Ex-Nationaltorwart Felix Brückmann von den Adlern Mannheim verpflichtet. Der 34-Jährige, der 377 DEL-Spiele bestritt und an zwei Weltmeisterschaften sowie Olympia 2022 teilnahm, hat beim Vizemeister einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das gaben die Haie am Freitag bekannt.