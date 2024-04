Ingolstadt: Keine neuen Verträge für Kozun und Farrance

Anzeige

Nach dem Aus im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trennt sich der ERC Ingolstadt von den Spielern Brandon Kozun und David Farrance. Die beiden US-Amerikaner, die während der Saison zu den Ingolstädtern gestoßen waren, erhielten keine neuen Verträge, teilte der ERC am Sonntag mit.

Stürmer Kozun (34) hatte im entscheidenden Duell der Vor-Play-offs bei den Kölner Haien eine Verletzung erlitten und kam in der Folge nicht mehr zum Einsatz. Bis dahin hatte er mit 20 Scorerpunkten in 33 Spielen durchaus überzeugt. Verteidiger Farrance sammelte drei Vorlagen in 16 Spielen.

Ingolstadt, Neunter der Hauptrunde, war im Viertelfinale an den Fischtown Pinguins Bremerhaven gescheitert.