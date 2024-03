Kölner Haie stellen europäischen Zuschauerrekord auf

Anzeige

16.993 Zuschauer strömten in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Schnitt zu den Heimspielen der Kölner Haie. Damit setzte sich der achtmalige deutsche Meister nicht nur erstmals seit 2002 wieder an die Spitze in Europa, sondern stellte auch gleich einen Rekord auf. Die Bestmarke des Schweizer Traditionsklubs SC Bern aus der Saison 2016/17 von 16.399 Besuchern überboten die Haie um fast 600.

Über 423.000 Fans besuchten in dieser Spielzeit bereits die Kölner Heimspiele - beim ausverkauften Hauptrundenabschluss am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Adler Mannheim kommen nochmals 18.600 Besucher dazu. In den ab Sonntag startenden Play-offs könnten die Haie somit die Marke einer halben Million knacken. Mit ihrem Zuschauerschnitt liegen die Kölner sogar vor sechs Klubs aus der NHL: Columbus, Buffalo, Anaheim, San Jose, Winnipeg und Arizona.