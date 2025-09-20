Lange Sperre für Veilleux - Esposito verlässt das Krankenhaus

Der Kanadier Yannick Veilleux ist nach seinem brutalen Check gegen den Mannheimer Luke Esposito für sechs Spiele der Deutschen Eishockey Liga gesperrt worden. Das teilte die DEL am Samstag einen Tag nach dem Spiel zwischen Veilleux' Eisbären Berlin bei den Adlern (1:7) mit. Esposito war nach minutenlanger Behandlung liegend und fixiert vom Eis gebracht worden. Auf der Spielfläche waren Blutspuren zu sehen.

Am Samstagabend gab sein Verein eine erste vorsichtige Entwarnung: "Wir sind sehr erleichtert, dass Luke Esposito heute Abend aus dem Krankenhaus entlassen wurde", teilten die Adler mit. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand gab es zunächst nicht.

Der US-Amerikaner war am Freitag in die BG-Klinik in Ludwigshafen gebracht worden. "Die Anteilnahme unserer Fans am Wohlergehen von Luke hat uns sehr bewegt. Wir wünschen unserem Angreifer eine schnelle Genesung, der durch seine Frau Kelly liebevoll unterstützt wird", schrieb der Klub auf seiner Homepage.

In der Urteilsbegründung der Liga hieß es, Veilleux habe Esposito "rücksichtslos und ohne anderen Zweck" gecheckt. Außerdem habe der 32-Jährige, der als Wiederholungstäter eingestuft wurde, "übermäßige und überflüssige Kraft" aufgewendet und damit eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf genommen. Veilleux muss für seine Aktion, die als "Behinderung" gewertet wurde, auch eine Geldstrafe bezahlen.