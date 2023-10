Loibl fehlt Mannheim mindestens sechs Wochen

Anzeige

Nächster Ausfall bei Adler Mannheim: Nationalspieler Stefan Loibl hat sich unter der Woche im letzten Vorrundenspiel in der Champions Hockey League beim HC Kosice in der Slowakei (4:1) eine Beinverletzung zugezogen und fehlt dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mindestens sechs Wochen. Das gaben die Adler am Freitag bekannt.

Bei Mannheim erwischte es damit bereits den vierten Stürmer nach Matthias Plachta, Ryan MacInnis und Jordan Szwarz. "Wenn uns ein Spieler wie Stefan ausfällt, ist das zweifellos ein herber Verlust, denn er ist ungemein wichtig für die Mannschaft. Die Jungs auf dem Eis müssen nun noch enger zusammenrücken und füreinander einstehen, um die Ausfälle zu kompensieren", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Loibl stand in bislang 112 Partien für die Adler auf dem Eis, erzielte dabei 20 Tore und bereitete 36 Treffer mit vor.