Nach DEL-Fehlstart: Löwen holen Kanadier Glover

Nach ihrem Fehlstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich die Löwen Frankfurt mit Stürmer Ty Glover verstärkt. Der 24-jährige Kanadier soll Jakob Lilja ersetzen, der wegen eines Infektes weiterhin ausfällt.

Der großgewachsene Glover (1,91 m), der vergangene Saison in der American Hockey League (AHL) für die Abbotsfort Canucks spielte und mit dem Team den Calder Cup gewann, soll möglichst schon am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) im Spiel gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen zum Einsatz kommen.

"Ein echter Power Forward. Mit seiner Größe, Schnelligkeit und physischen Spielweise bringt er nicht nur Qualität, sondern auch Tiefe in unseren Kader", sagte Sportdirektor Jan Barta.

Frankfurt hatte zum Saisonstart gegen die Grizzlys Wolfsburg (1:9) und bei den Straubing Tigers (1:2) verloren.