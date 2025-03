Nach Klassenerhalt: Augsburg verlängert mit Top-Center Kunyk

Die Augsburger Panther können nach dem Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch in der neuen Saison auf einen ihrer wichtigsten Spieler zählen: Der Kanadier Cody Kunyk (34) verlängerte seinen Vertrag beim AEV. Der Mittelstürmer hatte 22 Scorerpunkte (zwölf Tore, zehn Vorlagen) in 34 Spielen in der abgelaufenen Saison verbucht und war damit einer der Garanten für den Verbleib in der DEL.

"Cody Kunyk ist ein sehr kompletter Spieler, der zu den besten Panthern der letzten Saison zählte. Wie wertvoll er für uns ist, wurde während seines Ausfalls deutlich", sagte Sportdirektor Larry Mitchell: "Es ist kein Zufall, dass wir mit Cody im Line-up mehr gepunktet haben als ohne ihn." Kunyk war im Sommer 2024 aus Frankfurt nach Augsburg gewechselt.

Augsburg sicherte sich in einem dramatischen Fernduell mit der Düsseldorfer EG den Klassenerhalt und darf für eine weitere DEL-Saison planen. In den beiden Jahren zuvor waren die Panther sportlich abgestiegen, mussten aber dennoch nicht den Gang in die DEL2 antreten.