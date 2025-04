Neuer Torwart: Mannheim holt Franzreb als Ersatz für Tiefensee

Die Adler Mannheim haben Eishockey-Nationaltorwart Maximilian Franzreb als Ersatz für den nach Nordamerika wechselnden Arno Tiefensee verpflichtet. Der 28-Jährige kommt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven zum achtmaligen Meister und erhält einen Zweijahresvertrag. Beim WM-Silbercoup 2023 war Franzreb dritter Torhüter der Nationalmannschaft, aktuell kämpft er in der Vorbereitung um einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai.).

"Max verkörpert den Charakter und die Wettbewerbsfähigkeit, die wir schätzen. In den vergangenen Jahren musste er hart arbeiten, um sich seinen Weg zu einem bewährten Torhüter in der Liga zu verdienen", sagte Trainer und Manager Dallas Eakins. "Der Wechsel nach Mannheim ist der nächste Schritt in meiner Karriere", erklärte Franzreb.

Der gebürtige Bad Tölzer durchlief die Nachwuchsabteilungen des Hamburger SV und gab in der Saison 2014/15 bei den Hamburg Freezers sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Bei den Eisbären Berlin konnte er sich zwischen 2016 und 2020 nicht durchsetzen, kehrte sogar mangels Perspektive zu seinem Heimatklub Bad Tölz zurück. Erst in Bremerhaven etablierte er sich als einer der besten DEL-Goalies.

Auf der Torhüterposition hatten die Mannheimer Handlungsbedarf. Shootingstar Tiefensee, aktuell ebenfalls in der WM-Vorbereitung, unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim NHL-Klub Dallas Stars. Felix Brückmann verabschiedete sich nach insgesamt acht DEL-Jahren mit den Adlern, der 34-Jährige soll zu den Kölner Haien wechseln.