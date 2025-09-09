Play-offs, Deutschland Cup, Olympia: Der Fahrplan der DEL-Saison

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet in ihre 32. Saison. Diese steht ganz im Zeichen der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina, der Spielplan ist dadurch sehr eng getaktet. Ein Überblick über die wichtigsten Daten:

9. September 2025 - Start der DEL-Hauptrunde mit dem Eröffnungsspiel Eisbären Berlin gegen Dresdner Eislöwen

5. bis 9. November 2025 - Deutschland Cup in Landshut mit den Nationalmannschaften aus Deutschland, Lettland, Österreich und der Slowakei

26. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 - U20-Weltmeisterschaft in Minneapolis und St. Paul/USA

10. Januar 2026 - DEL Winter Game zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion

27. Januar 2026 - letzter DEL-Spieltag vor der Olympia-Pause

5. bis 22. Februar 2026 - 25. Olympische Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo

25. Februar 2026 - erster DEL-Spieltag nach der Olympia-Pause

3. März 2026 - Finale der Champions Hockey League

15. März 2026 - letzter Spieltag der DEL-Hauptrunde

17./18. März 2026 - Start der DEL-Play-offs

24. April 2026 - Start Play-off-Finale

15. bis 31. Mai 2026 - Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg/Schweiz