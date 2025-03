"Spieler des Jahres": Eisbären-Profi Pföderl ausgezeichnet

Eishockey-Profi Leo Pföderl von den Eisbären Berlin ist "Spieler des Jahres" der DEL. Der 31-Jährige bekam den Titel im Rahmen einer Award Show in Köln am Montagabend verliehen. "Ich muss mich an dieser Stelle einmal bei der ganzen Eisbären-Familie bedanken, die einen unglaublichen Job macht, damit wir einfach nur unsere Arbeit auf dem Eis machen können", sagte der Nationalspieler. Nach dem Ende der Hauptrunde darf sich Pföderl außerdem auch "Stürmer des Jahres" nennen - und macht prompt eine Kampfansage. "Der wichtigste Titel fehlt noch", sagte er und spielte damit auf die Meisterschaft an.