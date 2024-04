Reisekosten: Budget der Pinguins "wird nicht steigen"

Anzeige

Die Teilnahme am Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lässt die Fischtown Pinguins Bremerhaven keine großen Sprünge machen. "Durch die Finalspiele wird unser Budget im kommenden Jahr nicht steigen", sagte Geschäftsführer Hauke Hasselbring bei MagentaSport. Grund dafür seien die Reisekosten.

"Die Zusatzeinnahmen aus den Heimspielen im Finale werden durch die Auswärtsspiele aufgefressen", erklärte Hasselbring, "wir haben dieses Jahr das Reisemittel Flugzeug gewählt. Ich wollte da nicht aufs Wirtschaftliche gucken und der Mannschaft die bestmögliche Vorbereitung ermöglichen. Da geht ein Großteil der Mehreinnahmen wieder drauf." Allerdings werde das Budget der Klubs für 2024/25 "durch die Champions League steigen, die wir kommende Saison bei den Einnahmen und Kosten dabei haben".

Die Pinguins hatten am Sonntag das dritte Play-off-Finale gegen die Eisbären Berlin zu Hause nach großem Kampf verloren (1:2 n.2.V.) und liegen in der Best-of-seven-Serie 1:2 zurück. Hasselbring erwartet eine langes Duell: "Das wird nicht in fünf Spielen vorbei sein."