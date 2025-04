Ronning-Show geht weiter: Berlin bezwingt Mannheim

Die Eisbären Berlin haben bei ihrer Mission Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Schritt Richtung Finale gemacht. Das Team von Trainer Serge Aubin setzte sich im Auftaktspiel der Halbfinalserie gegen die Adler Mannheim mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) durch. In der best-of-seven-Serie benötigt der zehnmalige DEL-Meister nun noch drei weitere Siege.

In einem über weite Strecken ereignisarmen Spiel überzeugten beide Mannschaften zunächst vor allem in der Defensive. Zu Beginn des zweiten Drittels überwand Liam Kirk dann erstmals den Mannheimer Goalie Arno Tiefensee (22.). Ty Ronning erhöhte im letzten Drittel (45.) zunächst, dann wurde es doch noch turbulent: In der Schlussoffensive vervielfachte der achtmalige Meister aus Mannheim seine Bemühungen. Zunächst erzwangen die Adler mit einem zusätzlichen Angreifer den Anschlusstreffer durch Marc Michaelis (57.), Frederik Tiffels traf jedoch wenig später ins leere Mannheimer Tor (60).

"Heute haben wir die Mannheimer gut vom Tor weggehalten, haben einfach gespielt und einige Zeit in der gegnerischen Zone verbracht", sagte Tiffels bei MagentaSport: "Das hat sie müde gemacht".

Der Berliner Shootingstar Ronning punktete indes bereits im 20. Spiel in Folge. Mit dem Allzeitrekord von Peter Draisaitl, der in der ersten DEL-Spielzeit 1994/95 einen "Punktestreak" von 21 Spielen in Folge hinlegte, kann der 27-Jährige bereits in drei Tagen gleichziehen: Am Freitag (19.00/MagentaSport) reist Berlin zum zweiten Spiel der Serie nach Mannheim.