Sieg im Topspiel: Straubing springt an die Spitze

Die Straubing Tigers haben dank Doppelpacker Mike Connolly die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erobert. Die Bayern gewannen am Sonntag das Topspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) nach Verlängerung und sprangen mit dem dritten Sieg nacheinander an die Spitze. Bremerhaven ist Zweiter.

Dabei profitierten die Tigers auch von der nächsten Niederlage der Eisbären Berlin, die bislang die Tabelle angeführt hatten. Gegen Schlusslicht Iserlohn Roosters unterlagen die Berliner 0:3 (0:2, 0:0, 0:1), sie verließen damit zum dritten Mal nacheinander das Eis als Verlierer und rutschten auf den dritten Rang ab.

In Straubing lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch. Die frühe Führung durch Justin Scott (3.) konterten die Gäste durch zwei schnelle Tore im ersten Drittel. Im Schlussabschnitt drehte dann Straubing auf und hatte den Sieg nach dem Treffer zum 3:2 durch Connolly (57.) dicht vor Augen. Doch Christian Wejse (59.) rettete Bremerhaven mit seinem zweiten Tor des Tages in die Verlängerung, dort sorgt Connolly (63.) für die Entscheidung.

In Berlin schockten die Kanadier Michael Dal Colle (17.) und Tyler Boland (18.) die Eisbären mit einem Doppelschlag kurz vor der ersten Drittelpause. Boland (59.) setzte mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor auch den Schlusspunkt. Trotz ihres sechsten Saisonsiegs bleiben die Roosters auf Platz 14, haben einen Nichtabstiegsplatz aber wieder in Reichweite.

Red Bull München beendete seine kurze Negativserie durch ein 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) gegen Adler Mannheim. Nach dem ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen sind die Münchner Vierter, Mannheim belegt Rang sieben.